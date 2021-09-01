Minikler okulla tanıştı

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerini kapsayan Uyum Eğitimleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nca 1-3 Eylül tarihleri arasında planlandı. 3 gün boyunca minik öğrenciler, okullarına alışma süreçlerini, hazırlanan çeşitli etkinliklerle devam ettirecek. Öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde, salgın koşullarına uyarak sanatsal ve sportif etkinliklerle eğitim ortamlarını tanıyacak.

Çorum’da da eğitim öğretim yılı 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle her kademeden öğrencilerin katılımıyla yüz yüze olarak başlayacak. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde, dün ilk kez minik öğrenciler okullarına kavuştu. Aileleriyle birlikte sabah saatlerinde okulun yolunu tutan anasınıfı ve 1. Sınıf öğrencilerinin heyecanı gözlerden kaçmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni tip koronavirüs salgınına karşı belirlediği kriterlere uygun olarak başlatılan uyum eğitimleri için tüm önlemlerin alındığını dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek de bazı okulları ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere bugünden itibaren itibaren bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin bugün yapılacağı bildirildi.



(Volkan SINAYUÇ)