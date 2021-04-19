Minikler dostluk fidanlığı oluşturdu

Bursa 125. Yıl Anaokulu Müdür Yardımcısı Nurdoğan Çevik ve Azerbaycan Heyder Eliyev Lisesi öğretmenlerinden Sanubar Gasimova tarafından hazırlanan “Değerlerini Bil Değerli Kal” adlı uluslararası e-Twinning projesi, Çorum’da 75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Anasınıfı öğretmeni Yıldız Madak ve öğrencileri tarafından uygulanmaya başlandı.



Türkiye ve kardeş ülke Azerbaycan ortakları ile yürütülen “Değerlerini Bil Değerli Kal” adlı uluslararası eTwinning projesi kapsamında 125.Yıl Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri rehberliğinde Bursa’nın Orhangazi İlçe Orman İşletme Şefliği’nin gösterdiği Yeniköy alanında fidan dikimi yapılarak “Dostluk Fidanlığı” oluşturuldu.

Okulun minik öğrencileri kocaman yürekleriyle projenin kardeş ülke Azerbaycan’daki proje ortağı öğretmenleri ve Türkiye’nin farklı illerindeki her bir öğretmen için ayrı ayrı fidan dikilerek dostluk fidanlığı oluşturuldu.

Dikilen fidanların yanına öğretmenlerin isimlerinin de yazılı olduğu levhalar yerleştirildi.



Proje hakkında bilgi veren 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Anasınıfı öğretmeni Yıldız Madak, “Değerlerimizi konu aldığımız projemizde birçok değerlerimize yer verdik. Öğrencilerimizin kendi değerlerinin farkına varmalarını ve sahip çıkma duygusunu aşılamaya çalıştık. Böylelikle değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasına rehberlik edilirken, gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliği ile de kardeş ülke Azerbaycan ile dostluk değerinin pekiştirilmesi ve öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenmesini amaçlandık” dedi.

Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür eden Madak, “Orhangazi Orman İşletme Şefliğine, bütün öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)