Minik hafızlar, şehit abileri için kur'an-ı kerim okudu
Güncel 31.12.2021, 18:57
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Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, minik hafızlar Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret ederek, şehit abileri için Kur’an-ı kerim okuyup dua ettiler.
Sungurlu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini Başkanı Seyfi Keyvanoğlu, “Derneğimizin bugün çok değerli misafirlerimiz vardı. Kendileri küçük ama kalpleri altın gibi, Küçük hafızlarımız mübarek Cuma günü şehit abilerine Kur’an-ı kerim okuyup ruhunlarına dua ettiler. Şahsım ve Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği adına teşekkür ederim” dedi.
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