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Minik Efe, hayata veda etti

Bir trafik kazasında ağır yaralanan ve 23 gündür yoğun bakımda tedavi gören 3 yaşındaki Efe Kılıç, hayatını kaybetti.

Güncel 26.12.2020, 16:23
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Minik Efe, hayata veda etti

Çorum'un Bayat İlçesi Eskialibey Köyü nüfusuna kayıtlı olup Ankara'da ikamet eden Süleyman Kılıç'ın torunu, Emre ve Tuğba Kılıç'ın oğlu 3 yaşındaki Efe Kılıç, Ankara’da Siteler Kavşağında meydana gelen bir zincirleme kaza sonucu ağır yaralanmıştı. Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi gören minik Efe, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
23 günlük yoğun bakım süreci sonunda vefat eden Efe Kılıç, ailesi ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.
Efe Kılıç’ın cenazesi Ankara-Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.(Haber Merkezi)

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