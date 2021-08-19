Mimar Sinan 11. Cadde yenileniyor

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Sanayi Sitesi’ne ulaşım noktasında önemli caddelerden biri olan Mimar Sinan 11. Cadde’de devam eden yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

“Çorum Sanayi Sitemizin ulaşımını rahatlatma noktasında göreve geldiğimiz günden beri üç bağlantı yolu açtık” diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Şimdi de Mimar Sinan 11. Caddemizde yol yenileme ve genişletme çalışması yapıyoruz” dedi.

Başkan Aşgın, “400 metre uzunluğa 15 metre genişliğe sahip olan caddemizi 25 metreye genişletiyoruz. Şuan ekiplerimiz tek şeritte çalışmalarını sürdürüyor. Burada çalışmalar tamamlandıktan sonra orta refüj ve diğer şeridimizi de yenileyeceğiz. Bu sayede Mimar Sinan 11. Caddemiz tamamlandığında 25 metre genişlemiş olacak. Sanayi esnafımıza ve mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” diye konuştu. (Haber Merkezi)