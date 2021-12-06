Milyonluk 3 arsa ihaleyle satılacak
Güncel 06.12.2021, 00:05
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Çorum Belediyesi mülkiyetinde bulunan merkezdeki Çepni ve Gülabibey Mahallesi’nde bulunan 3 adet arsayı ihaleyle satışa çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre muhammen bedelleri 3 milyon 700 bin, 10 milyon 500 bin ve 11 milyon 700 bin lira değerindeki 3 arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satışa sunulacak.
Turgut Özal İş Merkezi Belediye Meclis Salonu’nda bugün saat 14.00, 14.30 ve 15.00’de ayrı ayrı yapılacak olan ihale ile ilgili Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda yapılacak.
(Volkan SINAYUÇ)
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