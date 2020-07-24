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Milönü Caddesi’ne bin metre altyapı çalışması

Çorum Belediyesi altyapıda önemli çalışmalara imza atıyor. Belediye, Milönü Caddesinden Kıbrıs Caddesine kadar olan 1000 metrelik bölümünde yağmursuyu ve kanalizasyon hattı döşüyor.

Güncel 24.07.2020, 20:06
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Milönü Caddesi’ne bin metre altyapı çalışması

Çorum Belediyesi, aşırı yağışlarda şehirde su taşkınları ve geri tepmelerin yaşandığı yerlerde hummalı bir altyapı çalışması başlattı. Buharaevler ve Ulukavak Mahallelerinin önemli bir kısmını ilgilendiren 1250 metre uzunluğunda yağmur suyu hattının yapımını tamamladıktan hemen sonra Milönü Caddesi’ndeki çalışmayı başlattıklarını ifade eden Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, “Yapımına yeni başladığımız 1000 metrelik yağmursuyu ve kanalizasyon hattı Yeniyol, Kale ve Yavruturna mahallelerin önemli bir kısmını etkileyecek. Aşırı yağış durumunda yağmur suları sorunsuz bir şekilde tahliye edilecek ve geri tepmelerin oluşmasının önüne geçilecek. Bu sayede o bölgedeki hemşehrilerimizin mağduriyeti en aza indirilecek” dedi.

Belediye Başkan Vekili Yağbat, şehrin altyapısını güçlendirme noktasında çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini ifade etti.

(Haber Merkezi)

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