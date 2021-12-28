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Milli Piyango biletinde son 3 gün hareketliliği

Türkiye’de bir yılbaşı geleneği olan Milli Piyango bileti heyecanı sürüyor. 

Güncel 28.12.2021, 22:04
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Milli Piyango biletinde son 3 gün hareketliliği

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kala, biletlere olan ilgi de her geçen gün yoğunlaşmaya devam ediyor. 


Geçtiğimiz Kasım ayının ortalarında ilimizde de satışa sunulan Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişi biletlerine ilginin son günlerde arttığı belirtilirken, büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşların bayilerin yolunu tutmaya devam ettiği gözleniyor. Özellikle son günlerde yoğunluk yaşadıklarını belirten piyango bileti seyyar bayileri son 3 günde bu yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini dile getirdiler. 

2022 yılbaşı gecesinde bu yıl tam 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini arayacağı Milli Piyango çekilişinde, dağıtılacak toplam ikramiye tutarının ise 670 milyon 760 bin TL olacağını dile getiren Bahabey Caddesi üzerindeki Çevik Büfe sahibi Erdal Çevikgedey de son günlerde bilet satışlarının arttığını ve ellerindeki biletlerin tükenmek üzere olduğunu kaydetti. Bayiler ile birlikte millipiyangoonline.com internet sitesi üzerinden bilet alınabileceğini belirterek yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye tutarının 120 milyon TL olacağını söyleyen Çevikgedey, bilet fiyatlarının da tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek biletin ise 30 TL olarak belirlendiğini hatırlattı.

Türkiye’de 2018 yılı Temmuz ayına kadar merkezi olarak basılarak bayilere ulaştırılan Milli Piyango biletlerinin artık şans oyunları çekilişi (Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara ve Şans Topu) kuponu basılan bayilerdeki terminal makinelerinden oynanabildiğini hatırlatan Rıfat Büfe sahibi Rıfat Umur da son günlerde bilet satışlarının arttığını kaydetti.  Vatandaşların Hürriyet Parkı arkasında buluna bayilerine gelerek şans oyunları makinelerinden kendi belirledikleri numaralara göre Milli Piyango Bileti alabileceğini hatırlatan Umur çekilişte tüm Çorumlulara şans diledi.
Buna göre Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde 120 milyon TL ikramiyenin yanısıra ayrıca 2 kişiye 12 milyon, 10 kişiye 1.2 milyon, 40 kişiye 120 bin TL, 100 kişiye 12 bin TL, 200 kişiye 6 bin TL, 1000 kişiye 2 bin TL, 10 bin kişiye Bin TL, 40 bin kişiye 500 TL, 200 bin kişiye 300 TL, 700 bin kişiye 240 TL, 2 milyon kişiye 120 TL, 63 kişiye de 120 bin TL teselli ikramiyesi olmak üzere 2 milyon 951 bin 416 kişiye toplam 670 milyon 760 bin TL ikramiye dağıtılacağı bildirildi.
(Volkan SINAYUÇ)

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