“Milli mücadelenin ilk fidesi 102 yıl önce Samsun’da dikildi”

Tarihe altın harflerle kazınan bu eserin, her türlü övgüye layık ve gıpta edilecek bir bağımsızlık ve beka meşalesini tutuşturduğunu kaydeden Güloğlu, “Bu esere leke sürmemek için biz de Cumhur İttifakı ile geleceğimize ışık tutuyor, 2023’ün güçlü Türkiye’sini 19 Mayıs 1919 ruhuyla sahipleniyor ve kucaklıyoruz. Bu vesile ile başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Güloğlu, konuşmasının devamında Filistin’de yaşanan insanlık dramına değinerek, “Kudüs ilk göz ağrımız, ilk sevdamız, ilk yönümüz. Miracımızın ebedi emaneti, inancımızın ezeli onurudur. Kaşgar’dan nasıl taviz vermiyorsak, Kerkük’ten nasıl vazgeçmiyorsak, Kudüs’ten de aynı şekilde vazgeçmeyiz” dedi.

(Haber Merkezi)

