“Milli mücadelemiz devam ediyor”

Mesajında 19 Mayıs’ın çok anlamlı bir gün olduğunu vurgulayan TDP Çorum İl Başkanı Engin Erenler şunları söyledi:

“19 Mayıs Türk gençliğinin her bir bireyi için özel bir gündür. Ulu Önder Atatürk bu önemli günü gençliğe bir bayram olarak armağan etmiştir. Bunun sebebi şüphesiz 19 Mayıs gününün sıradan bir gün olmamasıdır. Zira bugünde Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlatmış ve sonunda bu vatanı bağımsızlığına kavuşturmuştur. Türkiye Değişim Partisi olarak biz de şu anda bir milli mücadele verildiğine inanıyoruz. Zira Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar karanlık günlerden geçmektedir. Ancak gençlerimiz ‘değişime’ inanmakta ve geleceğe umutla bakmaktadır. Bu vesileyle bütün gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.” (Haber Merkezi)

