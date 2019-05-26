“Milli hava savunma sistemi hayata geçirilmeli”

Siyonist ajanda doğrultusunda Kudüs’ü İsrail’in bölünemez başkenti olarak tanıyan kongre kararının ana destekçisi konumunda olan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Yahudi asıllı Eliot Lance Engel’in etkisiyle S-400 konusundaki karar tasarısının kabul edilmesinin Türkiye açısından hiçbir anlam ve kıymet taşımayacağını dile getiren Taş, Amerika’nın Türkiye’ye NATO çerçevesinde biçtiği sınırlı ve dışa bağımlı rolün gereklerine uygun kısıtlı bir hareket alanı bırakmaya çalışması ve bağımsız bir ülke olan Türkiye’nin kendi savunmasına dahi müdahil olma isteğinin asla kabul edilemez bir durum olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin kendini savunma hakkına kendi iradesi dışında müdahale edilmesinin asla düşünülemeyeceğini belirten Yakup Taş, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu’nun Amerika’yı küresel egemen güç olarak gören bir zihniyetle ve “dediğim dedik” anlayışı ile almış olduğu ültimatom niteliğindeki bu kararının yok hükmünde olduğunu, iyi niyetten uzak bu kararın aynı zamanda Amerikan Yönetimi’nin suni “stratejik ortaklık” anlayışının da göstergesi niteliğinde olduğunu vurguladı.

Taş, yaşanan tüm bu gelişmelerden hareketle, Türkiye’nin kendi savunmasını; dışarıdan ithal S-400 veya Patriot füzeleriyle değil, kendi “Milli ve Yerli” savunma sistemi ile gerçekleştirebilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının bir an önce başlatılmasının hayatiyetini Yeniden Refah Partisi olarak bir kez daha ilgili ve yetkililere duyurmakta fayda gördüklerini dile getirdi.(Haber Merkezi)