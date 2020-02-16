Milli Eğitim’in “Proje kursu”na sertifika töreni

Çorum’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından 6-7 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Erasmus + proje yazma kursuna katılan temel eğitim grubu öğretmenlerine sertifikalarını İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ile Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri verdi.

Belge töreninden sonra bir konuşma yapan Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, teoride alınan bilginin uygulama alanında da başarılı bir şekilde gösterilmesinin önemine değinerek, “Yapacağınız projeler için müdürlüğümüz sizlere tüm desteklerini sunacaktır” dedi.

(Haber Merkezi)