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Milli Eğitim’de 2. yarıyıl hazırlıkları görüşüldü

Milli Eğitim Müdür Yakup Sarı İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile birlikte 2. Dönem Başı Değerlendirme Toplantısı yaptı.

Milli Eğitim’de 2. yarıyıl hazırlıkları görüşüldü

Milli Eğitim Müdür Yakup Sarı İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile birlikte 2. Dönem Başı Değerlendirme Toplantısı yaptı.

29 Ocak 2020 Çarşamba 21:00
Milli Eğitim’de 2. yarıyıl hazırlıkları görüşüldü

Yakup Sarı başkanlığındaki toplantı Çorum Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Merkez Öğretmenevinde gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. Kanaat döneminin değerlendirilmesi ve 2.Kanaat dönemi için yapılan hazırlık çalışmaları, öğrenci başarısının en üst düzeye çıkarılması, yürütülecek projeler ve sosyal etkinlikler değerlendirildi.

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı; "Bakanlığımızın 2023 Vizyon Belgesi çerçevesinde Çorum'da eğitimi hep birlikte daha ileriye taşımak için ekip ruhuyla çalışma vurgusu yaparak, birlik, beraberlik, özveri, çaba ve en önemlisi yürekten bağlılıkla mutlu çocuklar yetiştirmenin vermiş olduğu iç huzurla devam edeceğiz" dedi. Toplantıda söz alan ilçe milli eğitim müdürleri de hedefler, projeler ve ihtiyaçlara yönelik bilgilendirmede bulundu.

(Haber Merkezi)

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