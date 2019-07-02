Milli Eğitim personeline afet eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından imzalanan Afet ve Acil Durum Eğitim Hizmetleri’ne ilişkin işbirliği protokolü kapsamında Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2. grup personeline İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi tarafından çeşitli eğitimler verildi.

Temel afet bilinci, KBRN, hafif arama ve kurtarma teknikleri, iple yüksek yerlerden arama kurtarma, bina tahliyesi, arama ve kurtarma malzemelerinin kullanımı ile ilgili konularda teorik ve sahada uygulamalı pratik eğitimlerin sonunda başarılı olan kursiyerlere katılımcı belgeleri verilecek.

(Esra ESEN)