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Milli Eğitim Müdürü Sarı teknik liseyi gezdi

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi döner sermaye işletmesinde, bakanlık tarafından Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü arasında imzalan iş birliği protokolü çerçevesinde Ders Aletleri Yapım Merkezi tarafından verilen siparişleri yerinde inceledi.

05 Mayıs 2020 Salı 21:48
Milli Eğitim Müdürü Sarı teknik liseyi gezdi

Yakup Sarı’ya, siparişler ile bilgi veren okul müdürü İbrahim Ayaz, 10.000 adet öğrenci sıra ve masası ile 584 takım öğretmen masa, sandalyesi yapımının devam ettiğini, bu kapsamda 10.000 sıra, masanın metal ve ahşap işçiliğinin öğretmen ve öğrenciler tarafından karşılandığını ayrıca, toplam maliyetin 980.880TL +KDV maliyet ile yürütüldüğünü belirtti.

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, incelemenin ardından yaptığı açıklamada yaşanan Koronavirüs salgınının, insanlara çok değerli olan şeyleri bir kez daha öğrettiğini, bu süreçte meslek liselerinin ülkeye katkılarının yadsınamayacağını dile getirdi. Sarı, “Bu okulumuzda da çok güzel şeyler yapılıyor. Ülke ekonomisine can katıyor. İnşallah üretimin olduğu bu okullarımızın değeri daha iyi anlaşılmıştır” dedi.

(Haber Merkezi)

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