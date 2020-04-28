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Milli Eğitim Müdürü Sarı okul inşaatlarını inceledi

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Çorum Merkezde inşaat çalışmaları süren 24 derslikli Bekir Aksoy İlkokulu, 20 derslikli Karakeçili Ortaokulu, 20 derslikli Gülabibey İlkokulu ve 16 derslikli Karşıyaka Ortaokulu'nu ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.

28 Nisan 2020 Salı 21:00
Milli Eğitim Müdürü Sarı okul inşaatlarını inceledi

Yapım çalışmaları süren okulların ziyaretinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan deprem tahkik çalışmaları kapsamında yıkımı gerçekleştirilen Bahçelievler İlkokulu A Blok'u ve Zafer İlkokulu yıkım alanlarını ziyaret eden Sarı, İnşaat ve Emlak Şube Müdürümüz Müslim Kılıç ile yapımı süren okulları incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, "Çorum Merkezde yapımı süren okullarımız en son sistem ile deprem yönetmeliklerine uygun bir şekilde yapılmakta. İnşallah yeni eğitim öğretim yılında çocuklarımız yeni binalarında, hayallerine koşacaklar" dedi. Sarı ayrıca "Bahçelievler İlkokulu A Blok ve Zafer İlkokulu'nun depreme dayanıklı olmadığı için yıkılan binaların yerine modern bir bina yapılacağına dikkati çekerek, öğrencilerin yeni binada korkusuz bir şekilde kaliteli eğitim göreceğini ifade etti.

(Haber Merkezi)

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