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Milli Eğitim Müdürü Sarı, BİLSEM atölyelerini gezdi

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Çorum Merkezde bulunan değişik okullardan öğrencilerin katıldığı çalışmalarda öğrencilere bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanda beceri temelli atölye çalışmaları sunulan BİLSEM beceri ve tasarım atölyelerini ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Sarı, BİLSEM atölyelerini gezdi

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Çorum Merkezde bulunan değişik okullardan öğrencilerin katıldığı çalışmalarda öğrencilere bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanda beceri temelli atölye çalışmaları sunulan BİLSEM beceri ve tasarım atölyelerini ziyaret etti.

28 Şubat 2020 Cuma 21:40
Milli Eğitim Müdürü Sarı, BİLSEM atölyelerini gezdi

Proje kapsamında birer aylık periyotlarda, 10 atölyede toplam 250 öğrencinin faydalandığı döngüde, yıl sonuna kadar 16 okul ve 1025 öğrencinin bu atölyelerden faydalanmasının planlandığı ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Vizyonunda belirtildiği üzere okul ve eğitimin artık her yerde gerçekleşmesi gerektiğini belirten Yakup Sarı, her öğrencinin kıymetli olduğunu, bilim ve sanat merkezinden sadece BİLSEM öğrencilerinin değil; Çorum'da ki diğer okul öğrencilerinin de faydalandığını belirtti.

Sarı " Tasarım Beceri Atölye çalışmaları ile bir amaç doğrultusunda tasarlanış ve mesleklerle ilişkilendirilmiş işliklerde, bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana çıkacağı bu atölyelerin çocuğun kendisini, meslekleri, çevresini tanımasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bununla beraber bu atölyeler yeni çağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve çoklu okuryazarlık becerilerinin kazandırılması için somut mekanlardır” dedi.

(Haber Merkezi)

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