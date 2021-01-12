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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan İstiklal Marşı okuyan asırlık çınar paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "96 yaşındaki Fermude Cangül annemiz, bayrağıyla koşmuş okul bahçesine. 'Töreni duyar duymaz heyecanla bekledim.' diyor. Kendisiyle ilk bayrak töreninde yan yana saygı duruşunda bulunmayı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Güncel 12.01.2021, 01:43
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan İstiklal Marşı okuyan asırlık çınar paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, "Tüm okullarda, yöneticilerin katılımıyla bayrak töreni yapılması, öğrenciler, öğretmenler ve ailelerin bulundukları yerden İstiklal Marşı'na eşlik etmeleri" çağrısının ardından, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Mehmet Emin Tuna Ortaokulunda düzenlenen bayrak törenine katılan 96 yaşındaki Fermude Cangül'ün Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan fotoğrafını paylaştı. 

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