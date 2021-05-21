Milletvekilleri ile Çorum’daki yatırımları konuştular

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İlçe Başkanları, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, İl Genel Başkanı Mehmet Bektaş, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Ünal Nalçacı ile bir araya gelerek, Çorum il merkezinde ve ilçelerinde yapımı devam eden projeler ve yapılacak olan yatırımlar hakkında değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Memleketimiz ve Milletimiz için pandemi süreci öncesi, pandemi sürecinde ve normalleşme sürecinde de çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İl Merkezinde ve İlçelerde yapımı devam eden ve yapılacak olan yatırımları gözden geçirdik” görüşüne yer verildi.



(Uğur GÖRKEM)

