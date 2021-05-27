Milletvekilleri, belediyelere 5 milyonluk destek sağladı

Çorum merkez ve ilçe belediyelerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 milyon liralık hibe desteği sağlandı.

Ak Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, ortak bir açıklama yaparak, Çorum ve ilçe belediyelerine 5 milyon liranın hibe olarak gönderileceğini bildirdiler.

Milletvekilleri yaptıkları ortak basın açıklamasında, “Pandemi sürecinde belediyelerimiz gıda, nakdi ve borç ötelemeleri ile bir çok destek sağladılar ve bu destekler doğrultusunda, maddi ve manevi yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelere ve esnafımıza büyük ölçüde destek oldular. Biz de 3 milletvekili olarak Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda belediyelerimizin hizmetlerine destek olmak ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 5 Milyon hibe desteği sağlamış bulunmaktayız. Belediyelerimiz içinde bulunduğumuz bu zor günlerde verilen bu destek ile ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve daha rahat hizmet edebilmek adına bir fayda sağlayacaktır” ifadesini kullandılar.

(Haber Merkezi)

