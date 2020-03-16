Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum -1°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
87888
ALTIN
312.025
DOLAR
6.4242
STERLİN
7.8882
EURO
7.1690

Milletvekili Kaya’dan engelli gence doğum günü sürprizi

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle sol ayağı kesilen 30 yaşındaki Erkan Dündar’a doğum günü sürprizi yaptı. Milletvekili Kaya, sol ayağı protez olan Dündar’a çok istediği motosikleti hediye etti. 

Milletvekili Kaya’dan engelli gence doğum günü sürprizi

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle sol ayağı kesilen 30 yaşındaki Erkan Dündar’a doğum günü sürprizi yaptı. Milletvekili Kaya, sol ayağı protez olan Dündar’a çok istediği motosikleti hediye etti. 

16 Mart 2020 Pazartesi 20:14
Milletvekili Kaya’dan engelli gence doğum günü sürprizi

Çorum’un Osmancık ilçesinde yaşayan yüzde 63 engelli raporu bulunan 30 yaşındaki Erkan Dündar’ı Esentepe Mahallesi’ndeki evinde ziyaret eden Milletvekili Kaya, gence doğum günü sürprizi yaptı. Milletvekili Kaya, Dündar’ın çok istediği motosikleti kendisine hediye etti. Motosikleti teslim alan Dündar Milletvekili Kaya teşekkür etti. 
1 yaşından itibaren hastalıklarla savaşan genç adam henüz bebekken yanlış tedavi nedeniyle felç geçirdi, ayaklarında şekil bozukluğu meydana geldi. 2 defa omuriliğinden ameliyat oldu olan Erkan Dündar'a yürüyemez denildi. 3 yaşında yürümeye başladı ancak kalp kapakları çürüdüğü için yerine metal kapaklar takıldı, konuşamadı, dalağı alındı. Daha sonra menenjit geçiren Dündar, 5 gün yoğun bakımda kaldı, kansere yakalandı, Ekim 2019’da sol ayağı diz altından kesildi, birkaç ay sonrada sol ayağına protez takıldı. 

İlgili Haberler
'Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildi'
'Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildi'
Türkiye'de korona virüsü vaka sayısı 47'ye yükseldi
Türkiye'de korona virüsü vaka sayısı 47'ye yükseldi
Armina Termal Otel ilaçlandı
Armina Termal Otel ilaçlandı
Ahlatcı mağazaları dezenfekte edildi
Ahlatcı mağazaları dezenfekte edildi
ÇANAKKALE RUHUYLA
ÇANAKKALE RUHUYLA
Çorumlu sanatçılar Art Ankara Çağdaş Sanatlar Fuarı’na katıldı
Çorumlu sanatçılar Art Ankara Çağdaş Sanatlar Fuarı’na katıldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim