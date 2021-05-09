Milletvekili Kaya’dan Başkan Aşgın’a ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Milletvekili Kaya’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Aşgın, “Milletvekilimiz Oğuzhan Kaya’yı Belediyemizde misafir ettik. Yaptığımız çalışmalar ve projelerimizle ilgili değerlendirmelerde bulunduğumuz Milletvekilimiz Oğuzhan Kaya’ya çalışmalarımıza verdiği destekler nedeniyle şükranlarımı sunuyorum” dedi.

(Uğur GÖRKEM)

