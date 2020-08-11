Milletvekili Kaya yatırımları inceledi

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın ile birlikte ilçedeki çalışmaları yerinde gören Milletvekili Kaya, ilçeye söz verilen TOKİ tarafından yapılan 100'ü 2+1, 60'ı 3+1 olmak üzere 160 konut, 1 cami ve ticarethaneden oluşan konutların yüzde 60'ının tamamlandığını ifade etti.

İlçeye eşine nadir rastlanır bir sosyal tesis inşa edildiğini söyleyen Kaya, “Yerinde incelemelerde bulunduğumuz 3 büyük yatırım Dodurga'mıza ve bölgemize hayırlı olsun” dedi.

Milletvekili Kaya, çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaştı:

Dodurga'mıza söz verdiğimiz gibi Toplu Konut İdaresi tarafından 100 ü 2+1, 60’ı 3+1 olmak üzere toplam 160 konut, 1 Camii ve ticarethaneden oluşacak olan TOKİ konutlarını yerinde inceledik yüklenici firmaya Şubat ayında yer teslimi yapmıştık. Şuan konutların %60 bitmiş durumda geriye kalan kısımları da yıl başına kadar bitirilip Dodurgalı hemşehrilerimize teslim edeceğiz.

Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından yapılan ve bir dönem kullanılan sosyal tesis ve yüzme havuzunu gayretlerimiz ile Gençlik ve Spor Bakanımızın oluru ile Dodurga Belediyesine kazandırdık. Bakanlığımız tarafından yeniden yapılarak bölgenin ve Çorumlunun hizmetine sunulacak olan tesis bölgede ve Çorumda eşine nadir rastlanan bir tesis olacak. Dodurgalı hemşehrilerimize hayırlı olsun

Dodurga Belediyesi tarafından yaptırılan 1000 metrekare sinema salonu, düğün, nişan ve mevlit yemekleri için yapılan binamız ve müştemilatı düğün ve mevlit yemekleri için mutfak bulunmakta ve iki binanın ortasındaki alanda çevre düzenlemesi yapılarak kır düğünü ve yemek verilmesi için kullanılacak. Dodurgalı hemşehrilerimize hayırlı olsun.

Yerinde incelemelerde bulunduğumuz 3 büyük yatırım Dodurga'mıza ve bölgemize hayırlı olsun. Bu yatırımların memleketimize gelmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum”

(Haber Merkezi)