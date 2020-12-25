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Milletvekili Kaya; "Vezirköprü’nün köylerini yol ile Osmancık’a bağlıyoruz"

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Vezirköprü’nün Osmancık’a yakın köylerinin ilçeye rahat ulaşımı için yol yapım çalışmalarının başladığını bildirdi. 

Güncel 25.12.2020, 19:47
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Milletvekili Kaya; "Vezirköprü’nün köylerini yol ile Osmancık’a bağlıyoruz"

Milletvekili Kaya, yapımına başlanılan yolun tamamlanıp asfaltlandığında Vezirköprü’nün Osmancık’a 20 kilometre uzaklıkta olan köylerinde yaşayan nüfusun ilçeye konforlu ve rahat bir şekilde ulaşım sağlayacağını belirtti. 
Yol yapım çalışmalarına ait görselleri sosyal medya hesabından bir bilgi notu ile paylaşan Oğuzhan Kaya, "Tahtaköprü (2100), Sarıdibek (2850), Alanşeyhi (1350), Öğürlü (2500), Alan (1000), Beşpınar (1350), Karaköy (900) ve Esentepe (500) köyleri Vezirköprü ilçesine 45 kilometre uzaklıkta, Osmancık ilçemize ise 20 km uzaklıkta olmasına rağmen Osmancık’a herhangi bir ulaşım yolu olmaması sebebiyle gelip gidilemiyordu. Bu eksikliği gidermek için yolun yapım çalışmalarına başladık. İnşallah en kısa zamanda bitirip asfaltlayacağız. 
Bu yol yapıldığında yaklaşık 15 bin kişilik bir nüfus Osmancık’a konforlu ve rahat bir şekilde gelip gidecekler, belki de Osmancık’a yerleşecekler. Bu hizmetin Osmancık sanayisine, esnafına, pazarlarına ve iş gücüne katkı sağlayacağını umuyorum. Osmancık’ımıza hayırlı ve uğurlu olsun. "ifadelerini kullandı. 

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