Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
92071
ALTIN
361.877
DOLAR
6.7645
STERLİN
8.3516
EURO
7.3101

Milletvekili Kavuncu’dan kan bağışı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covıd-19) salgını hayati öneme sahip olan kan bağışlarını olumsuz yönde etkilemesinin ardından Kızılay’ın yaptığı kan bağışı çağrısına AK PartiÇorum milletvekili Erol Kavuncu duyarsız kalmadı. 

Milletvekili Kavuncu’dan kan bağışı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covıd-19) salgını hayati öneme sahip olan kan bağışlarını olumsuz yönde etkilemesinin ardından Kızılay’ın yaptığı kan bağışı çağrısına AK PartiÇorum milletvekili Erol Kavuncu duyarsız kalmadı. 

06 Nisan 2020 Pazartesi 18:30
Milletvekili Kavuncu’dan kan bağışı

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Kızılay kan Bağış merkezini ziyaret ederek önce kan bağışında bulundu sonra ise sağlıklı tüm bireyleri bağış yapmaya davet etti. 
Kızılay’ın çağrısına uyarak insani bir görevi yerine getirmek için Kızılay’a geldiğini dile getiren milletvekili Kavuncu, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zor günleri hep beraber ele ele vererek en kısa sürede atlatacağız. Korona virüs salgını nedeniyle Kızılay’ın kan stoklarında büyük bir azalma olduğunu öğrendikten sonra merkezimize gelerek bağışta bulunup üzerimize düşen görevimizi yerine getiriyoruz. Kızılay’ın kan ihtiyacının karşılanması için Çorum’da ilgili kurumlar seferber oldu. Kan bağışlamak isteyen vatandaşlarımıza servis eden belediyemize ve diğer kurumlara teşekkür ediyoruz. Sağlıklı tüm bireyleri kan vermeye davet ediyoruz” dedi. 

(İHA)

İlgili Haberler
Vefat sayısı 649 oldu
Vefat sayısı 649 oldu
Mehmet Çelik, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mehmet Çelik, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Daha temiz bir Çorum için
Daha temiz bir Çorum için
“Yeryüzünün merhamet medeniyetine ihtiyacı var”
“Yeryüzünün merhamet medeniyetine ihtiyacı var”
Şehir içi toplu ulaşım araçlarında yeni düzenleme
Şehir içi toplu ulaşım araçlarında yeni düzenleme
Soğana ihracat izni çıkmazsa fiyatlar düşecek
Soğana ihracat izni çıkmazsa fiyatlar düşecek
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim