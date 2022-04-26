Milletvekili Ceylan’dan “Kadir Gecesi” mesajı

Sosyal hayatta dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının yoğun bir şekilde yaşanmasına vesile olan, ilahî af ve mağfiret niyazlarını zirveye taşıyan, “sabır” denilen yüksek ahlakî meziyetimizi geliştiren oruç ibadetiyle geçirdiğimiz rahmet ve bereket mevsimi Ramazan ayının sonuna yaklaştığımızı hatırlatan AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan, Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi’ni idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Ramazan ayının maddi ve manevi pek çok hikmet ve rahmeti, bereket ve mağfireti bünyesinde barındırdığını, Kadir Gecesi ile bunların zirveye ulaşarak bayram sevinci ile taçlandığını söyleyen Milletvekili Ceylan; “Hiç şüphesiz, bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gece, kalplerimizin arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması, birlik ve beraberlik için de eşsiz bir imkân ve fırsat sunmakta” diye konuştu.

Bu mübarek gecenin sağlık, sıhhat, sevgi ve barışa vesile olmasını da temenni eden Ahmet Sami Ceylan tüm Çorum halkı ile İslam Alemi’nin Kadir Gecesi’ni kutladı.

(Bülent USLU)

