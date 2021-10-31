Milletvekili Ceylan, Yücel ailesinin acısını paylaştı

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, merkeze bağlı Kuşsaray Köyü’ne giderek İzmir depreminde aile bireylerini kaybeden Yücel ailesinin acısını paylaştı.

Geçtiğimiz yıl İzmir’deki depremde hayatını kaybeden Yücel ailesinin fertleri, mezarları başında anıldı. 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de yaşanan deprem felaketinde, Çorumlu Yücel ailesi de 5 ferdini kaybetmişti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Kuşsaray Köyü’nde düzenlenen anma programına katıldı. Anneleri Arife Yücel ile çocukları Lena ve Vera'yı kaybeden Deniz-Nilay Yücel çifti ile Diren ve Feda’yı kaybeden Hüseyin-Emine Yücel'e bir kez daha başsağlığı dileyerek acılarını paylaşan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Yücel ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başsağlığı dileklerini iletirken, aile fertlerini de telefonla Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile görüştürdü.

Aile fertlerine de her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Ceylan, hem İzmir'de, hem Ankara'da her zaman ne gerekiyorsa kendileri için yapmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

