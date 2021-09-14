Milletvekili Ceylan, sıkılmadık el bırakmıyor

Meclisin tatile girmesinin ardından her yıl olduğu gibi yine soluğu memleketi Çorum’da alan Milletvekili Ceylan, yaklaşık bir ay yaşanan yangın felaketi nedeniyle Muğla’da Parti Genel Merkezi'nin görevlendirmesi nedeniyle bölgede bulundu.

Daha sonra Çorum’a gelen Ceylan, önce ilçeleri ziyaret etti, son günlerde de merkezde yoğun bir tempoda inceleme ve ziyaretlerine devam ediyor. Ceylan, merkezde Ulukavak’tan Üçtutlar’a, Karakeçili’den Yeniyol’a, Gülabibey’den Mimar Sinan’a, Çepni’den Çöplü’ye, Kale’den Bahçelievler’e, Yavruturna’ya, Karakeçili'ye cadde cadde, sokak sokak tüm esnafları ziyaret ediyor.

Ziyaret ettiği işyerlerinde esnafları dinleyen Ceylan, özellikle de pandemi sürecinde sıkıntılar yaşayan insanlara moral desteği veriyor. Ceylan, ziyaret ettiği çay ocaklarında vatandaşlarla sohbet ederken, kahvehanelerde oyun oynayanları da es geçmiyor.

Ceylan’a ziyaretleri sırasında Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Ismail Yağbat, Turhan Candan, Lemzi Çöplü, Zübeyir Tuncel, Alper Zahir ve Belediye Meclis üyesi Suat Aydoğan da eşlik ediyor.

(Haber Merkezi)

