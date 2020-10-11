Milletvekili Ceylan Mimar Sinan’da vatandaşla buluştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin hafta sonu tatiline girmesinin ardından her hafta olduğu gibi Çorum’a gelen Milletvekili Ceylan, Çorum’da da yoğun bir programla günlerini geçiriyor. Milletvekili Ceylan, ilimizde bir engelliye tekerlekli sandalye hediye etmek için gittiği Mimar Sinan Mahallesi’nde muhtar ve mahalle sakinleriyle de görüştü. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar da Ceylan’a eşlik etti.

Mahalle sakinlerine hal-hatır soran Ceylan, özellikle de geleceğin teminatı gençlerle yakından ilgilendi.

Milletvekili Ceylan, daha sonra da Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Fevzi Şeker’i ziyaret etti. Muhtar Şeker’den mahallenin genel durumu hakkında bilgiler alan Ceylan, ayrıca sorunları ve taleplerini de dinledi.

Milletvekili Ceylan, iletilen sorunlarla ilgili olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşerek giderilmesi için çalışacağını söyledi.

Mahalle Muhtarı Şeker ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın her zaman ve her konuda kendilerine yardımcı olduğunu belirterek, teşekkür etti.

(Haber Merkezi)