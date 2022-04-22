Milletvekili Ceylan, Ankara’da hemşehrileriyle sahur yaptı

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşayan Çorumluların programlarına katıldı. İftarda Mamak Çorumlular Federasyonu’nun “Geleneksel İftar” programına katılan Ceylan, sahurda da Mamak’ta bulunan Üreğil Millet Bahçesi’nde yine hemşehrileriyle birlikte oldu.

Çorumlularla hasbihal eden Ceylan, hem Çorum ile ilgili hem de ülke gündemi ve yaşadıkları semtlerle ilgili konularla hemşehrileriyle fikir alışverişinde bulunarak, çeşitli konularda da açıklamalar yaptı.

Ceylan’a Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, Ankara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Çorumlular Federasyonu Başkanı Ercan Aksu da eşlik etti. (Haber Merkezi)

