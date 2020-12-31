Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya’dan yeni yıl mesajı

Milletvekili Kaya, “Türkiye sağlıktan gıdaya kadar acil ihtiyaç duyulan konularda oldukça iyi bir yerdedir. Devlet en çok da işte böyle günler için vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm kurumları ve imkânlarıyla 83 milyon vatandaşının istisnasız tamamının yanındadır” dedi.

Oğuzhan Kaya’nın mesajı şu şekilde: “2020 yılı başlarından itibaren tüm dünyanın mücadele ettiği korona virüs salgınıyla ülkemizde mücadele etmektedir. İktidarımız dönemin de ardı ardına açtığımız Şehir Hastanelerimizle ve sağlık hizmetlerimizle yeni bir dönem başlatmıştık. Şimdiye kadar yaptığımız tüm yatırımların ülkemiz ve milletimiz için ne kadar doğru ve gerekli yatırımlar olduğunu bir kez daha gördük.

Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dile getirdiği gibi “Bu salgının üstesinden gelecek sadece imkâna değil, aynı zamanda morale ve kararlılığa da sahibiz. Karamsarlığa da rehavete de kapılmadan her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak tedbirlerimizi adım adım alıyor, hayata geçiyoruz.’’

Türkiye sağlıktan gıdaya kadar acil ihtiyaç duyulan konularda oldukça iyi bir yerdedir. Devlet en çok da işte böyle günler için vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm kurumları ve imkânlarıyla 83 milyon vatandaşının istisnasız tamamının yanındadır.

Bu duygu ve düşüncelerle ülkemiz ve milletimiz bakımından önemli gelişmelerin yaşandığı 2020 yılını geride bırakıyor, yeni ümitler ve heyecanlar eşliğinde 2021 yılına giriyoruz. 2021 yılının birlik ve beraberlik içinde milletimiz, ülkemiz ve bütün insanlık için üzüntü ve felaketlerden uzak sağlık, mutluluk, barış dolu bir yıl olmasını temenni ediyor, tüm Çorumlu hemşehrilerimin yeni yılını en kalbi duygularla kutlar, hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ederim.”

(Haber Merkezi)