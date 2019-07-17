Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99806
ALTIN
260.826
DOLAR
5.6860
STERLİN
7.0705
EURO
6.3840

“Milletimiz tarihi bir duruş sergiledi’

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

“Milletimiz tarihi bir duruş sergiledi’

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 19:22
“Milletimiz tarihi bir duruş sergiledi’

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, 15 Temmuz 2016 gecesinin Türkiye Cumhuriyeti tarihine ve demokrasiye darbeciler tarafından kara bir leke sürüldüğünü söyledi.

Milletvekili Kaya, “15 Temmuz, milleti yok sayan küresel vesayet odaklarının taşeronları eliyle işgal girişiminde bulunanlara, milletin tanklarının namlusunu yine millete çevirenlere, hadlerini bildirmek bakımından tarihin en önemli gecelerindendir. FETÖ, Milletimizden gasp ettikleri gücü ve paraları, milletimiz aleyhine kullanarak, beyinlerini yıkadıkları üniformalı teröristleri, kurşun atan ve bomba yağdıran birer makineye dönüştürdüler” dedi.

Milletin tarihi bir duruş sergilediğinin altını çizen Kaya, konuya ilişkin açıklamasında şunları ifade etti: “FETÖ tankları, silahları ve uşakları, imanlarıyla durduran bir halk olduğunu düşünmemişti. O gece hain terör örgütü FETÖ, genç, yaşlı, kadın, çocuk demeden, masum insanları, korkakça, kalleşçe katlettiler. Milletin iradesini temsil eden TBMM’ne, gözlerini kırpmadan saldırdılar. Aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi asla ve asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Türkiye açık bir şekilde iç savaşın eşiğine getirilecek ve batı idarecilerin iki dudağının arasına hapsedilecekti. Tüm bu kanlı planları Cumhurbaşkanımız ve millet bozdu. Halk ilk defa darbeye karşı ‘Yeter, millete rağmen darbe olmaz’ diyerek, rızası alınmadan yapılmak istenilen iktidar gaspçılığına, canı pahasına hayır, dedi. İmanlı bir milleti kimsenin esir edemeyeceğini, ölümü ölümle korkutarak gösterdi. Anadolu’nun masum insanlarına reva görülen terör, darbe, zulüm, kan ve gözyaşına rağmen 15 Temmuz, milletin zaferidir. Aziz milletimiz, tarihi bir duruş sergileyerek, kardeşliğimize sahip çıktı. O gece, kâbus dolu dehşet bir geceydi. Allah bir daha milletimize böyle geceler, böyle hainlikler göstermesin.”

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 18.07.2019 00:23
İlgili Haberler
AK Parti’den şehit kabirlerine ziyaret
AK Parti’den şehit kabirlerine ziyaret
Türksal’dan “belgesel” kutlaması
Türksal’dan “belgesel” kutlaması
Leylekler de Belediye’ye emanet
Leylekler de Belediye’ye emanet
Mustafa Yolyapar’ın ardından duygu yüklü bir “özlem” mesajı
Mustafa Yolyapar’ın ardından duygu yüklü bir “özlem” mesajı
Demokratik kurumlarımızı yaşatmak sorumluluğumuz
Demokratik kurumlarımızı yaşatmak sorumluluğumuz
Ziraat Odası başkanlarından kutlama ziyareti
Ziraat Odası başkanlarından kutlama ziyareti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim