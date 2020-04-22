“Milletimiz, Atatürk liderliğinde örgütlenerek büyük destan yazdı”

23 Nisan 1920’de, kapatılan Meclis-i Mebusan üyelerinin bir kısmı ve Anadolu’dan çağrılan temsilcilerle Ankara’da Büyük Millet Meclisi ilk toplantısını yaptığını hatırlatan Vali Çiftçi, Meclisin Hacı Bayram Camii’nde kılınan Cuma Namazı sonrası tekbir ve dualarla açıldığını vurguladı.

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından silahlarına el konulmuş, ordusu terhis edilmiş, ülkesi işgal edilmiş milletin Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Büyük Millet Meclisi çatısı altında yeniden örgütlenerek tarih sahnesinden silinmekten kurtulduğunu söyleyen Vali Mustafa Çiftçi, “Türk Devleti kendisine biçilmek istenen esaret kefenini yırtıp atmıştır” dedi.

Türkiye’nin çocuklara bayram hediye eden ilk ve tek ülke olduğunu vurgulayan Vali Çiftçi, mesajında; “Yeni bir devlet yapısının oluştuğu, temellerinin atıldığı 1921 yılında çıkarılan bir kanunla 23 Nisan, “Hakimiyet-i Milliye Bayramı” olarak ilan edilmiştir. Bu bayram yurdun birçok yerinde resmi ve özel kuruluşların, halkın ve öğrencilerin katılımıyla coşkuyla kutlanmıştır. 23 Nisanlar resmi olarak “Hakimiyet-i Milliye Bayramı” adıyla kutlanmaya devam etse de fiilen “Çocuk Bayramı” olarak da kutlanmıştır.1935’te çıkarılan kanunla da 23 Nisan, Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Ayrıca, yine “Çocuk Bayramı” ve “Çocuk Haftası” da kutlanmaya devam etmiştir. 1935’ten sonra artık “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” ifadesi kullanılmıştır. 1979 yılında ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşınan bu bayramda, dünyanın birçok ülkesinden çocuklar ülkemize gelmeye başlamıştır. Türkiye, çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek memleket olmuştur. 23 Nisan, daha huzurlu, güvenli ve aydınlık bir geleceğin çocuklarımız ile mümkün olduğunu hatırlatan bir gündür. Yarınlar manevi erdemlerle ve milli-ahlaki ülkülerle donanmış, bugünün küçüklerinin omuzlarında şekillenecektir. Bağımsızlığımızın sembolü şanlı bayrağımızın hür bir şekilde dalgalanmasını sağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100 yıl önce sorumluluk üstlenen bütün üyelerini minnet ve şükranla anıyorum. Vatanımızın birliğini ve bütünlüğünü sağlamak için şehitlik mertebesine erişen, gazilik payesi alan silahlı kuvvetlerimizin tüm mensuplarını rahmetle yâd ediyorum. Bugüne mânâ kazandıran sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularla tebrik ediyorum” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)