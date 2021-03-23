“Milleti soymanın hesabı sorulacak”

Merkez Bankası Başkanı hemşehrimiz Naci Ağbal’ın görevden alınması ile başlayan süreçte Türk Lirası’nın yüzde 20’nin üzerinde değer kaybettiğini, borsanın çökerek işleme kapatıldığını hatırlatan BBP İl Başkanı Şakir Yıldırım; “Naci Ağbal görevden alınma dolayısı ile Cumhurbaşkanı’na teşekkür etti” dedi.

Görevden alınma gerekçesinin faizlerin artırılması olarak gösterildiğini ancak yeni sistemde bu denli hassas bir konuda hem de yeni göreve gelmişken Cumhurbaşkanı’ndan habersiz faiz artıramayacağını belirten Yıldırım, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak şu görüşlere yer verdi;

“Ya da Cumhurbaşkanı faizleri artırmayacaksınız dedikten sonra Naci Ağbal’ın faiz artırma cesaretini göstereceğini düşünmek ahmakça. Naci Ağbal neden görevden alındı bilinmez ama; haftasonu bu milleti yine soydular. Türk Milleti milyarlarca lira zarar etti.

Sermaye sahipleri ellerindeki dolarları günün ilk saati 8.20-8.30 Türk Lirasına bozdurdular. Şimdi de borsa işleme açılınca dibi görmüş borsadan hisse senedi alacaklar hem dolardan kazandılar hem borsadan kazanacaklar. Bir gün muhakkak bu işlemlerin hesabı sorulacak. Türk milletini soymanın bir bedeli olacak.”

(Haber Merkezi)

