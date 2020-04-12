“Milletçe yükü omuzlamalıyız”

Vali Mustafa Çiftçi Başkanlığı’nda Hitit Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, ilimizde faaliyet gösteren gönüllü yardım kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kampanya kapsamında ilimizdeki çalışmaların değerlendirildiği toplantıda konuşan Vali Çiftçi, “komşusu açken tok yatan bizden değildir” anlayışıyla herkesin yapabileceği bir yardım olduğunu, birlik ve beraberlik içinde dayanışmanın artırılması için yardım yapabilecek herkesi göreve davet etti.

Vali Çiftçi konuşmasında koronavirüs tedbirleri çerçevesinde birçok işyerinin faaliyetine ara verdiğini, bazı iş yerlerinin kapandığını, çalışma saatlerinin kısıtlandığını, dolayısıyla günübirlik çalışıp geçinen vatandaşlarımızın işini ve gelirini kaybettiğini ve geçinmekte zorlandığını belirtti.

Devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olduğunu, zor durumda olan kişilere Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler ve sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla çeşitli yardımlar ulaştırıldığını ifade eden Vali Çiftçi, “Millet olarak da bu yükü birlikte omuzlamamız gerekiyor. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ anlayışıyla herkesin yapabileceği bir yardım vardır. Birlik ve beraberlik duygusu içinde dayanışmamızı artırarak bu zor ve sıkıntılı süreci hep birlikte atlatabiliriz.

Mübarek Ramazan ayının da yaklaşmasıyla, işinden olmuş, geliri azalmış, ev ve iş yeri kirasını ödeyemeyen insanlarımıza yardımcı olmak, onların sıkıntılarını bir nebze de olsa hafifletmek amacıyla Çorum'un hayırsever insanlarını, iş adamlarını, kamu çalışanlarını, sivil toplum örgütlerini, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını kısacası yardım yapabilecek herkesi göreve davet ediyorum” diye konuştu.

Kampanyaya Çorumluların destek vermesini isteyen Vali Mustafa Çiftçi, bu günlerin de geçeceğini, geride kalacağını, milletin birlik beraberliğini daha da güçlendirerek bu krizin de üstesinden geleceğimize inandığını belirterek, herkese sağlıklı ve huzurlu günler diledi.

(Volkan SINAYUÇ)