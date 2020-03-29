“Millet olarak taşın altına elimizi koyma zamanı”

Ülkemizin içinde bulunduğu zor şartlar ve salgın hastalık dolayısı ile şu günlerde ödemeler, maaş artırımları v.b. gibi ya da “Bir ülke vatandaşlarına şu kadar dolar, bir ülke şu kadar Euro para yardımı yapıyormuş da bizim devletimiz neden yapmazmış?” gibi paraya dayalı bütün istekleri kriz ortamında doğru bulmadığını belirten İsbir, “O zaman cepheye gidecek asker, iç güvenliği sağlayan polis ,deprem bölgesine gidecek AFAD görevlisi, yangına gidecek itfaiye personeli devletle pazarlık yaparak göreve gitsin öylemi ? Ülke batarsa hepimiz batarız. Batmış bir ülkeyi biz kurtaramayabiliriz ancak biz batarsak ülke ve devlet bizi kurtarabilir” dedi. Mahalle yanarken saçını tarayanların safında olunmaması gerektiğini belirten İsbir, ecdada yakışır davranışlar sergileyerek, hesapsızca ülke, millet ve gelecek için taşın altına herkesin elini koyması çağrısında bulundu. (Haber Merkezi)