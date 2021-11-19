Millet Kıraathanesi’nde kitap okuma grubu oluşturuluyor

Ufku genişletmek ve daha birçok farklı faydayı sağlayabilmek için kitap okuma etkinliklerine önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Çorum Belediyesi olarak Şehitler Parkında hizmete sunduğumuz Millet Kıraathanesi’nde kitap okuma grubu oluşturuyoruz. Her ay bir kitap belirleyeceğiz ve bu kitabın duyurusu bir ay önce yapılacak. Duyuru yapıldıktan bir ay sonra kitap dostları bir araya gelerek kitabın kritiğini gerçekleştirecekler” dedi. Başkan Yardımcısı Candan, “ilk programımızda Bosna’nın özgürlük mücadelesinin lideri olan ve aynı zamanda İslam düşünürü olan Aliya İzzetbegoviç’in İslam Deklarasyonu isimli eseri yer alacak. 10 Aralık saat: 18.30’da konuşmacı Necat Yazıcı’nın katılacağı kitap okuma grubu etkiliğimize tüm kitap dostlarımızı bekliyoruz” çağrısında bulundu.

