MİL-SEN Genel Başkanı Mücahit Çelik’in ziyareti
Kısa adı MİL-SEN olan Manevi İlkeli Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı Mücahit Çelik, Çorum’a gelişinde gazetemizi de ziyaret etti.
Güncel 06.11.2020, 21:58
73
Ziyarete, Genel Başkan Vekili ve Mil Diyanet-Sen Genel Başkanı Celalettin Gül, Mil-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu, Mil Büro-Sen Genel Başkan Vekili Mahmut Uysal, Mil Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı Özcan Aygün, Mil Belediye-Sen Çorum İl Temsilcisi Hacı Ahmet Bektaş ve Mil Eğitim-Sen Çorum İl Temsilcisi Cenap Tozlu katıldı.
Genel Başkan Mücahit Çelik, sendikacılığa yeni bir nefes getirmek üzere örgütlendiklerini belirterek, özellikle liyakat konusunda büyük hassasiyet gösterdiklerini ifade etti. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
6°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 07 Kasım 2020
|İmsak
|05:44
|Güneş
|07:10
|Öğle
|12:29
|İkindi
|15:12
|Akşam
|17:37
|Yatsı
|18:58