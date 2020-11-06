MİL-SEN Genel Başkanı Mücahit Çelik’in ziyareti

Ziyarete, Genel Başkan Vekili ve Mil Diyanet-Sen Genel Başkanı Celalettin Gül, Mil-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu, Mil Büro-Sen Genel Başkan Vekili Mahmut Uysal, Mil Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı Özcan Aygün, Mil Belediye-Sen Çorum İl Temsilcisi Hacı Ahmet Bektaş ve Mil Eğitim-Sen Çorum İl Temsilcisi Cenap Tozlu katıldı.

Genel Başkan Mücahit Çelik, sendikacılığa yeni bir nefes getirmek üzere örgütlendiklerini belirterek, özellikle liyakat konusunda büyük hassasiyet gösterdiklerini ifade etti. (Haber Merkezi)