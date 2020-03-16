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MHP’den “Zanaatkârlar” ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni ziyaret etti.

MHP’den “Zanaatkârlar” ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni ziyaret etti.

16 Mart 2020 Pazartesi 23:13
MHP’den “Zanaatkârlar” ziyareti

Beraberinde Hitit 19 Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Nurullah Müstet ve parti yöneticileriyle birlikte ziyaret ettiği Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı’dan çalışmaları hakkında bilgi alan MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, parti olarak üzerlerine düşen ne varsa destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Kooperatif Yönetim Kurulu üyeleri Halit Bölükbaş, Kadir Akdağ ve Numan Özçetin ile yüklenici firma yetkililerinin de hazır bulunduğu ziyarette Hurdacılar Sitesi’nde ki hafriyat ve temel atma çalışmalarını da yerinde inceleyen Agah Karapıçak, yeni sanayi sitesinin Çorumlu esnaf ve sanatkarlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkçı ise, “Kooperatifimizi ziyaretinizden büyük mutluluk duyduk. Bizim amacımız Çorum’a Türkiye’nin en modern sanayi sitelerinden birisini kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda ben ve arkadaşlarım yoğun çaba sarf ediyoruz. Sizlerden tek talebimiz esnaf ve sanatkârlarımızın her zaman yanında olmanızdır. Ziyaretinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

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