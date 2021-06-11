MHP’den Şeker Fabrikası Müdürü Yetkin’e kutlama

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ve beraberindeki heyet Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğü görevine getirilen ve yeni görevine kısa bir süre önce başlayan Ali Yetkin’e kutlama ziyaretinde bulundu.

MHP İl Başkanı Karapıçak ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Safi Holding bünyesinde hizmet veren Çorum Şeker Fabrikası’nı ziyaret ederek, Fabrika Müdürümüz Ali Yetkin Bey'e hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Fabrika Müdürü Ali Yetkin’e misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Rabb'im güzel çalışmalarını daim eylesin” dedi.

Şeker Fabrikası Müdürü Ali Yetkin de MHP heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

(Uğur GÖRKEM)

