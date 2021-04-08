MHP’den Polis Haftası kutlaması

Polis Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan ziyarette İl Emniyet Müdürü Gülser’in şahsında tüm meslek mensuplarına görevlerinde başarı dileklerini ileten MHP İl Başkanı Karapıçak, polisin ülkemiz için önemine de değindi.

Karapıçak, “Vatan ve millet müdafaasında yoğun bir mesai harcayan tüm Emniyet teşkilatının mensuplarına yüce Allah yar ve yardımcı olsun. Bu uğurda şehadete erişmiş olan tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun” dedi.

İl Emniyet Müdürü Gülser de nazik ziyaretleri için MHP heyetine teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

