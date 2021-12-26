MHP'den “milli birlik ve dayanışma” kampanyası

MHP Çorum İl Başkanlığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Mal ve hizmet üreten, satan, pazarlayan firmalarımızın şirketlerimizin, kurumlarımızın, toplumsal rahatlama adına temel ihtiyaçların fiyatlarında yüzde 2 ile yüzde 5 arasında indirime gitmeleri milli birlik ve dayanışmamızın manevi harcıdır" sözlerinden yola çıkarak, “Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası” başlattı.

Kampanyayı duyuran MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, tüm Çorumluları kampanya destek vermeye davet etti.

Teşkilat olarak kampanyaya katılan firmaları ziyaret edip, kamuoyu önünde açıklayacaklarını belirten Karapıçak, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı üzerine, Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanlığı olarak Çorum'da Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası'nı başlatmış bulunuyoruz. Bu vesileyle toplumsal rahatlama adına Çorum'daki tüm firma, şirket ve kurumlarımızı temel ihtiyaç ürünlerinde indirim yapmaya davet ediyoruz. Kampanyamıza destek verecek markaları Çorum teşkilatı olarak ziyaret edip, kamuoyu önünde kendilerine teşekkür edeceğiz. Haydi Çorum, şimdi milli birlik ve dayanışma zamanı” ifadelerini kullandı.

Artık herkesin, her kesimin elini taşın altına koymasının zamanının geldiğine değinen Karapıçak, "Aziz milletimiz adına bu kampanyanın genişleyip yaygınlaşması için herkesten her kesimden yardım ve destek bekliyoruz" diye konuştu. (Haber Merkezi)

