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MHP’den engelli duyarlılığı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, Osmancık'ta kanser hastalığından dolayı ayağından ameliyat olan ve tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan Erkan Dündar'ın çağrısına sessiz kalmadı.

MHP’den engelli duyarlılığı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, Osmancık'ta kanser hastalığından dolayı ayağından ameliyat olan ve tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan Erkan Dündar'ın çağrısına sessiz kalmadı.

06 Kasım 2019 Çarşamba 21:10
MHP’den engelli duyarlılığı

MHP İl Başkanı Karapıçak, beraberinde MHP Osmancık İlçe Başkanı Satılmış Karatağ ve İl Genel Meclis Üyesi Selim Dölcü ile birlikte ilçeye giderek Erkan Dündar'ı evinde ziyaret etti ve kendisine temin ettikleri akülü tekerlekli sandalyeyi hediye etti.

Erkan Dündar, akülü sandalyeye ihtiyacı olmasına rağmen kendisine kimsenin yardımcı olmadığını, akülü sandalye için prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğundan kaç aydır mağdur durumda olduğunu belirterek, sosyal medya üzerinden bir çağrıda bulunmuştu.

Çağrısına yanıt MHP İl Başkanı Agah Karapıçak'tan geldi. Karapıçak, Erkan Dündar'ı evine ziyaret ederek, kendisine akülü tekerlekli sandalye hediye etti. İl Başkanı Karapıçak, “Erkan kardeşimizin sesini bizlere duyuran duyarlı her insandan, yüzünde zerre kadar da olsa tebessümü için emek verenlerden, tüm imkansızlıklara rağmen evladı için mücadeleden asla vazgeçmeyen cefakar ailesinden, ve bizlerin kardeşimizin sesine ses olmamıza vesile olan herkesten Rabb'im razı olsun” dedi.

Erkan Dündar ise yaptığı açıklamada “MHP Çorum İl Başkanımız bir akülü araç temin edip getirdi ve mağduriyetimi giderdi. Allah razı olsun. Agah Karapıçak bey rapor falan istemedi prosedür neymiş dercesine bir hareket yaparak beni çok mutlu etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

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