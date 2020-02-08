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MHP’den Belediye Meclisi’ne “Fırat Çakıroğlu” için teşekkür

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak ve Çorum Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Çorum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı binasının bulunduğu sokağa Ülkücü Şehit “Fırat Yılmaz Çakıroğlu” adının verilmesinden dolayı Belediye Meclis üyelerine teşekkür etti.

MHP’den Belediye Meclisi’ne “Fırat Çakıroğlu” için teşekkür

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak ve Çorum Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Çorum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı binasının bulunduğu sokağa Ülkücü Şehit “Fırat Yılmaz Çakıroğlu” adının verilmesinden dolayı Belediye Meclis üyelerine teşekkür etti.

08 Şubat 2020 Cumartesi 00:57
MHP’den Belediye Meclisi’ne “Fırat Çakıroğlu” için teşekkür

Ege Üniversitesi'nde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ismi, Çorum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı binasının bulunan sokağa verildi.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, yaptıkları açıklamada, “Bu vesile ile başta MHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Selim Güloğlu nezdinde tüm Belediye Meclis üyelerimize, hassasiyetimize gösterdikleri duyarlılıklarından dolayı Çorum Belediyemiz ve bütün Meclis üyelerine ayrı ayrı teşekkür ederiz” dediler.

“Türklük ve Ay Yıldız uğruna soysuzlara karşı canını ortaya koyan cesur yürekli şehidimiz bugün seninde günüdür” diye konuşan Karapıçak ve Tosik, “Çorum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı binamızın bulunduğu sokağın adı "Fırat Yılmaz Çakıroğlu” sokağı olarak anılmasından duydukları memnuniyeti de dile getirerek “Yüreğimizde her daim yaşattığımız şehidimizin ismi bundan sonra şehrimizde de anılacaktır. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun. Selam sana ey yılları heba olan genç; unutmayacağız, unutturmayacağız, unutulmayacaksın” şeklinde sözlerini tamamladı.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu Kimdir?

1 Ocak 1991 yılında Konya’nın Akşehir ilçesinde doğdu. Babası Fuat Çakıroğlu ile annesi Özlem Çakıroğlu’nun tek evladıydı. 1996 yılında öğretmen olan annesi Özlem Çakıroğlu’nun Diyarbakır’a tayini çıkması sebebiyle çocukluğunu ve ilkokul yıllarını Diyarbakır’da geçirdi.

Ege Üniversitesi Tarih Bölümü 4.sınıf öğrencisiydi. Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu olan Çakıroğlu aynı fakültede formasyon dersi alıyordu. 20 Şubat 2015 günü Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde ülkücü öğrenciler ile PKK’nın kalleş gençlik yapılanması arasında çıkan olayda ağır yaralandı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

(Volkan SINAYUÇ)

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