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MHP’den Arınç’a sert tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve yargılamaları eleştiren açıklamalarına ilişkin bir mesaj yayımladı.

MHP’den Arınç’a sert tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve yargılamaları eleştiren açıklamalarına ilişkin bir mesaj yayımladı.

03 Kasım 2019 Pazar 19:07
MHP’den Arınç’a sert tepki

Bülent Arınç’ın FETÖ operasyonlarını, KHK ve yargılamaları eleştiren açıklamalarının neye hizmet ettiğini soran Karapıçak, açıklamalarında şunları söyledi:

“Arınç aklını başına almalıdır. Suyu bulandırarak Devletin kararlı mücadelesini baltalama niyetinden vazgeçmelidir. Mağduriyet edebiyatı yaparak, milletin hafızasıyla alay etmeyi bırakmalıdır.

Devletimiz bizzat FETÖ’nün organize ettiği mağduriyetleri gidermek için aklıselim ve soğukkanlı tedbirleri zaten uygulamaktayken, evinde iş verdiği FETÖ’cü çalışanlardan bahisle dem vurduğu mağduriyet edebiyatı ucuz ve basittir. 248 şehit ve 2196 gazinin hesabını kim verecek? Millet evlatlarının ‘mankurtlaştırılmasının’ hesabını kimden soracağız? Sayın Arınç bilmiyorsa hatırlatalım; Türk Milleti affedicidir, merhametlidir ancak, Bayrağa, Kuran’a ve Vatana ihaneti asla affetmeyecektir.” (Haber Merkezi)

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