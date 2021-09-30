MHP’den, ABD’de Ülkü Ocaklarıyla ilgili rapor hazırlanmasına tepki

Terör örgütleriyle düşüp kalkan bir ülkenin Ülkü Ocakları aleyhine kabul ettiği tasarının düşündürücü olduğuna dikkat çeken MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, ABD yönetiminin terör örgütleriyle içli-dışlı olduğuna dikkat çekti.

“Ülkü Ocaklarına sınır çizmek, dil uzatmak, ülküsüzlerin ilkesizlerin, terörist ve sevicilerinin, terörle kol kola girenlerin, siyasetini terör üzerine kurgulayanların asla haddi değildir” diyen Karapıçak, “Türk milletinin ve Türk devletinin böylesi bir vandallığı kabulü etmesinin mümkün değildir. Terör örgütleriyle düşüp kalkan bu ülkenin Ülkü Ocaklarına yaptığı iftira korkunç bir yanlış ve saptırmadır. Yunan kökenli bir Demokrat Parti milletvekili tarafından 24 Eylül 2021 tarihinde ABD Temsilciler Meclisi’ne verilen “Ülkü Ocaklarının terörist bir organizasyon olup olmadığının” araştırılmasıyla ilişkili tasarının kabulü yalnızca skandal, yalnızca skolastik bir karar değil, aynı şekilde Türkiye’ye karşı takip edilen düşmanca politikaların da bir parçasıdır” dedi.

Ülkü Ocaklarını insanlık alemi huzurunda karalama teşebbüsünün terörizmin işbirlikçileri eliyle peydahladığı bir komplo, Türk-İslam medeniyetine doğrultulmuş silah olarak niteleyen Karapıçak, “Bu çarpıklığın bir başka örneğinin Almanya’da Sol Parti kanalıyla körüklenmek istenmesi Milliyetçi-Ülkücü Hareket’i asla yıldıramayacak, asla diz çöktüremeyecektir. Türkiye ABD’ye mahkûm olmayacaktır. Uyanan dev ayağa kalkmakla kalmamış ön almaya, öncü olmaya, inisiyatif üstlenmeye, sürekli ilerlemeye, ilerledikçe de onu bunu rahatsız etmeye başlamıştır. ABD ne yaparsa yapsın, Türk milletinin çelikten yumruğu, teslim olmayacak kalesi Milliyetçi-Ülkücü Hareket’i sindiremeyecek, boyun eğdiremeyecektir. Ülkü Ocakları; şanlı Türk tarihinin gururunu geleceğe taşıyan kutlu bir kervanın öncüsü, dünyada adaleti tahsis edecek olan Türk milliyetçiliği fikrinin hedefine ulaşması için ant içmiş vatan evlatlarının ilk göz ağrısı, ilk sevdası, ilk mekânıdır” ifadelerini kullandı.