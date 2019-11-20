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MHP yöneticileri, Başkan Sülük’ün mevlidine katıldı

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden kayınvalidesi Güllü Bostancı için Mevlid-i Şerif okuttu.

MHP yöneticileri, Başkan Sülük’ün mevlidine katıldı

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden kayınvalidesi Güllü Bostancı için Mevlid-i Şerif okuttu.

20 Kasım 2019 Çarşamba 18:20
MHP yöneticileri, Başkan Sülük’ün mevlidine katıldı

Merhumenin evinde Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlitten sonra misafir ve davetlilere İskilip dolması ikramında bulunuldu.

Mevlit programına Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mustafa Lek, MHP İskilip İlçe Başkanı Ali Alıcı, Ülkü Ocakları İskilip İlçe Başkanı Atıf Boncuk ve davetliler katıldı.

Mevlide merhumenin ailesi, yakınları ve sevenleri yoğun ilgi gösterirken, Başkan Ali Sülük ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ilettiler.

(Volkan SINAYUÇ)

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