MHP, Türkeş için bugün Mevlid okutacak

MHP Çorum İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İcra edeceğimiz mevlit programına tüm Çorumlu hemşerilerimizi davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Alparslan Türkeş’in vefatının 25’inci senesi dolayısıyla, vatandaşları Mevlidi-i Şerif ve Kuran-ı Kerim tilavetine davet eden İl Başkanı Agah Karapıçak, yaptığı yazılı açıklamasında şöyle dedi; “Davamızın mimarı cennet mekân Başbuğ Alparslan Türkeş’in vefatının 25.’inci senesinde il teşkilatı olarak, Çorum Akşemseddin Camisinde düzenleyeceğimiz Mevlidi-i Şerif ve Kuran-ı Kerim tilavetine aziz hemşerilerimizi davet ediyorum. Ömrünü Türk-İslam sentezine adayan Türkeş’in ilkeleri, milliyetçiler için bir kılavuz olmuş, milliyetçi ve ülkücüler bu çizgiden şaşmamıştır. Başbuğumuzun Bize Emaneti olan MHP’nın çizdiği yolun yolculuğunu yapmaktayız. Genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyin liderliğinde son nefesimize kadar devlet ve milletimizin bekası için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bir kez daha başbuğumuzu rahmet ve minnetle yad ediyor sizler aracılığı ile mevlit programımıza Tüm Çorum halkını ve partilileri davet ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

