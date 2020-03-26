Mezbahada dezenfekte çalışmaları tamamlandı

Belediye tarafından hizmete açılan mezbahada da dezenfekte çalışması yapıldığını açıklayan Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, insanların gönül rahatlığıyla et alabileceğini kaydetti.

Hem hijyen açısından hem de teknolojik açıdan bölgenin en iyi mezbahasının Çorum’da olduğunun altını çizen Lemzi Çöplü, “İl ve ilçelerimizden gelen hayvanların kesiminden nakliyesine kadar her aşamasında hijyene önem veriyoruz. Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızın sağlığı için hem kent düzeyinde hem de tesislerimizde her türlü tedbiri aldık. Mezbahamızda de korona virüs tedbiri kapsamında dezenfeksiyon işlemlerini tamamladık. Hemşehrilerimizin sağlığı açısından Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfekte ürünleri dışında herhangi bir madde kullanmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)