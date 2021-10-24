Meydanda bıçaklı kavga: 1 yaralı
Çorum'da gece saatlerinde meydana gelen kavgada bıçaklanan Azerbaycan uyruklu şahıs yaralandı.
Güncel 24.10.2021, 17:59
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Olay, Gazi Caddesi üzerinde bulunan Kadeş Barış Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Kavga sırasında Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenilen Yusifov U. bıçak darbesiyle yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yusifov U., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kavgayla ilgili 1 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinden kaçtığı belirlenen 2 şüpheli şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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